Maquilas cierran en Sonora por cuestión de mercado: Economía

HERMOSILLO, Sonora.- "El que esté yéndose una empresa por su situación económica y financiera, porque así le conviene a sus intereses no implica que vaya a haber una desbandada", afirmó el secretario de Economía, Jorge Ahumada Vidal.



Aseguró que el cierre de las empresas Cactex y Alstyle, que pertenecen al corporativo estadounidense Gildan Brands y que operan en Agua Prieta y Hermosillo, corresponde única y exclusivamente a razones de mercado, pues así se lo explicaron los directivos de la firma.



"Me informaron que cierran sus operaciones en todo México, para el caso de Sonora abarca Agua Prieta y Hermosillo", indicó, "el razonamiento que me dan es de que lo están haciendo por cuestión de mercado".



Lamentó la partida de las empresas y el número de empleos que se perderán.

"La verdad es que como responsable del desarrollo económico del Estado, claro que me duele el cierre de una empresa y más con tantos años y más me duele la cantidad de mano de obra que existe, pero también yo insisto no puedo perder la perspectiva de que en esta competencia mundial global y nacional nos obliga a estar cada vez más hacia adelante, facilitar las cosas al inversionista, tratar de que se sienta bien, cuidar los niveles de seguridad"."Lo que ellos me dijeron", indicó, "son una empresa muy seria ellos cotizan en bolsa, ellos se están yendo por cuestiones de competitividad".