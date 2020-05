Mantiene su sueño de ser enfermera

NAVOJOA.- Pese a la adversidad y a la contingencia sanitaria por Covid-19, María Elva Baypoli, una joven de 17 años de edad no titubea en su sueño de convertirse en enfermera para ayudar a los demás.



La alumna del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) dijo que es la única en su comunidad en estudiar Enfermería, motivo por el cual es conocida como: “La Enfermerita”.



“Claro que sí, esto que está pasando me despertó más el amor por esta gran profesión que es la Enfermería”, respondió al preguntarle si deseaba seguir estudiando esa carrera pese a la situación que se vive.



Para María Elva son tiempos difíciles, pues para llevar sus clases virtuales y hacer tareas tiene que viajar 8 kilómetros desde su pueblo Bacajaquia, donde habitan poco más de 100 personas en el municipio de Etchojoa, hasta un “Ciber”, pero eso no la desanima.



“Estas semanas es por lo que más he batallado, voy retrasada en trabajos debido a la falta de Internet y no he podido respetar la cuarentena debido a que tengo que salir a los ciber fuera de mi comunidad”, abundó, “a veces caminando, a veces en moto, bicicleta, en raite, en lo que sea, la cuestión es llegar”.



Cuando las clases son presenciales, las cosas no son tan fáciles para ella, reconoció, pues se levanta a las 04:00 horas y recorre 5 kilómetros hasta la carretera, donde toma un camión hasta el Centro de Navojoa y luego otro a su escuela, lo cual le lleva hora y media.



María Elva Baypoli, estudiante de Enfermería.