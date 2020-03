Mantienen yaquis y mayos festividades de la Cuaresma

Pese a las recomendaciones realizadas por autoridades de Salud de no realizar eventos con aglomeración de personas, miembros de las etnias Yaqui y Mayo decidieron mantener sus festividades de Cuaresma.



Guadalupe Flores Maldonado, miembro de la tropa Yoreme de la Loma de Bácum, explicó que la celebración sigue en pie en los 8 pueblos yaquis, pues para la tribu el coronavirus no es ninguna preocupación, ya que ningún indígena del mundo ha sido contagiado por este mal.



“Acá somos inmunes a esos virus por la alimentación que llevamos, por eso no nos preocupa y no vamos a modificar nada en ningún pueblo”, subrayó.



Estas festividades son las más importantes para la etnia, señaló, por eso cancelarlas bajo ninguna circunstancia es opción.



En los días de Semana Santa y sus festividades los 8 pueblos reúnen a más de 15 mil indígenas, manifestó, se les informaron los protocolos de limpieza y tratarán de seguirlos, pero nada más.



Por su parte, el director general de Prevención a la Salud y Prevención de Enfermedades, mediante rueda de prensa, explicó que abordarán el tema con los dirigentes de las comunidades indígenas.



HARÁN LOS CONTI



En cuanto a la etnia Mayo, María del Rosario Avilés Carlón, gobernadora tradicional de El Júpare, Huatabampo, manifestó que seguirán con la celebración del cuarto Conti y dejará “en manos de Dios” el riesgo de posibles contagios de Covid-19.



Enfatizó que respetarán a quien decida no asistir al cuarto Conti (caminar de Cristo), pero que las tradiciones tienen que continuar.



“El que no quiera asistir es su responsabilidad, pero nuestra tradición tiene que seguir, claro previniéndonos de esa enfermedad”, abundó, “ya estaría de Dios, todo lo dejamos en manos de Dios”.



El Conti no es fiesta, es el caminar de Jesucristo y su madre María durante cuarenta días y ya van a la mitad, explicó, y no pueden cancelar porque son usos y costumbres.



Para abordar este tema, el presidente municipal de Huatabampo se reunió la tarde de ayer con autoridades tradicionales de la etnia Mayo para lograr acuerdos sobre la celebración de los Conti y tomar medidas de prevención.



“Estamos contentos porque tuvieron mucha disposición y se acordó que los viacrucis los realizarán dentro de los templos”, abundó el alcalde Ramón Díaz.

Además en los rituales sólo participaran de 15 a 20 personas, mencionó, y durarán una hora en las comunidades: El Júpare, Navobaxia, Colonia Unión, San Antonio y Agiabampo.