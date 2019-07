Mantienen tandeo en Álamos tras caer primera lluvia

NAVOJOA, Sonora.- La primera lluvia de la temporada, que registró un acumulado de 42 milímetros en Álamos, no fue suficiente para reabastecer los pozos, por lo que los tandeos continuarán en esta ciudad, señaló Emanuel Robles, director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas).



"Fue una lluvia superficial de 42 milímetros en la parte Norte de la ciudad y 28 milímetros en la parte Sur, es agua que todavía no toca el subsuelo", abundó, "deben pasar de 24 a 48 horas para que el agua baje".



Será hasta la cuarta precipitación cuando terminen los tandeos que iniciaron hace quince días en 38 colonias de la ciudad, indicó, pues aunque la primera lluvia fue bien recibida por los ciudadanos la cantidad no fue significativa.



"Necesitamos que llueva más, con esta lluvia no podemos dejar los tandeos tenemos que esperar", añadió, "porque el pozo Aurora está a 30% de su capacidad aunque el de El Sabinito está al 100%".



Enfatizó que para mañana hay 50% de probabilidad de que llegue la segunda lluvia de la temporada.



"Esperemos que llueva igual, aunque la primer lluvia se tardó, el año pasado llegó a mediados de junio más o menos", recordó.



PRESA AL 15%



Benito Coronado López, jefe del Distrito de Riego 038 Río Mayo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la presa de El Mocúzarit registra un almacenamiento de 159.6 millones de metros cúbicos, lo que representa 15% de su capacidad total.



"Ya con las lluvias que se dan en la cuenca alta se empieza a remojar el cauce del río Mayo, esperamos que con dos lluvias más empiecen a fluir las aguas por ese cauce".