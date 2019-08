Mantienen pronóstico de lluvias

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque julio no dejó las lluvias esperadas y agosto no ha cumplido tampoco con las precipitaciones previstas, los radares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantienen los pronósticos de lluvias, sobre todo para este fin de semana.



Guadalupe Jiménez Ortega, meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que se esperan lluvias para este fin de semana, aunque también altas temperaturas.



"De hecho ya llovió mucho este mes, aunque en general a nivel estatal no se han tenido lluvias como las esperadas, pero aquí en los Valles del Sur sí llovió, y todavía hay posibilidad de que haya algunas lluvias para el fin de semana, especialmente para la parte serrana", comentó.



Los pronósticos son variantes y pueden cambiar de un momento a otro, expuso.



"Los pronósticos se dan en base a los fenómenos meteorológicos, en base a como se espera que se van a dar, los meteoros tienen más implicaciones de lo que ven los modelos y por eso varían, a veces poquito, pero entre más largo el periodo más se va acumulando la variación o diferencia", indicó.



Aunque se habla de que en los pronósticos esperados también incide el cambio climático, el departamento no ve el tema, añadió, y más bien se analiza a nivel nacional.



Informó que según los datos recabados hasta el momento, sí se prevé un leve descenso en las temperaturas para los siguientes días, aunque por la humedad seguirá la sensación de bastante calor.



"Todo agosto, septiembre posiblemente tengamos ya un refrescamiento, pero son pronósticos", concluyó.