Mantén fresco tu auto 

Un componente que no puede faltar en los automóviles que circulan en la entidad, dado el intenso calor que persiste la mayor parte del año, es el aire acondicionado; y es que con temperaturas arriba de 40 grados Celsius durante el verano -que pueden alcanzar hasta 60 grados o más al interior del carro-, el sistema de climatización se convierte en una necesidad.

Siendo de uso recurrente, a veces no se le pone la atención adecuada, pero el "aire" del coche también requiere de servicios para que funcione sin problemas.

Óscar Montero, con más de 40 años de experiencia en aire acondicionado automotriz, se dio a la tarea de dar respuesta a las preguntas más comunes sobre este rubro, en exclusiva para EL IMPARCIAL.

¿Cada cuánto tiempo debemos dar servicio al aire acondicionado?

"En un carro de uso normal, regularmente es cada año; hay carros que sí lo requieren dos veces por año, por ejemplo, los que dan servicios en el campo".

¿Qué tipos de servicio hay?

"El servicio preventivo, que se trata básicamente de una limpieza de los paneles, el condensador y el cambio de filtro; éste se da cuando la gente señala que casi no sale aire o que no enfría bien.

Otro es el servicio correctivo, para cuando ya no enfría y hay que cambiar alguna pieza, o que hay fuga del refrigerante y necesitamos otra manguera; revisar el compresor, e incluso poner una carga completa de gas".

¿Qué pasa si encendemos el auto y los controles del aire están encendidos?

"No pasa nada, porque los sistemas trabajan con muy bajo amperaje en los controles y entonces no hay mucha carga; si sólo apagamos el auto y queda encendido el aire, no pasa nada".

¿Hay diferencias en servicios para autos nuevos o más antiguos?

"Los modelos más recientes traen filtro de cabina, ése se debe estar cambiando cada año y si el auto está en zonas con mucha tierra, hasta dos veces por año; protege el evaporador.

En general todos los autos tienen filtro y éste debe limpiarse: si se deja sucio, el flujo del aire bajará, se forzará el motor del evaporador y puede haber daños mayores".

¿Cómo sé si hay fuga de gas?

"El sistema no enfriará; aunque el gas puede durar años si no se escapa por fugas, cuando éstas existen el diagnóstico será la falta de gas por a través de alguna fisura o algún tubo roto".



Es bueno saber

- Si dejas tu auto estacionado bajo los rayos del Sol, enciende el motor y el aire acondicionado, baja los vidrios y avanza el vehículo una distancia considerable para que baje la temperatura interior; luego sube los vidrios y pon el sistema al máximo.

- Mantén oprimido el botón de recirculación: éste cierra una compuerta para que no entre el aire del exterior y sólo recircule el de la cabina, para conservar el enfriamiento.

- Si colocas los difusores centrales con dirección hacia el centro enfriarán más rápido la parte trasera del vehículo, que si los acomodas en dirección a los ocupantes de enfrente.

- No pasa nada si cierras algunos de los difusores de circulación cuando viajas solo, a menos que los cierre por completo.

Fuente: Óscar Montero, de Autoaire Montero.