“Mamá se me olvidó que no podía caminar”: Jorgito

Navojoa.- Aferrado a dos estampitas, una con la imagen de Jesús y otra del arcángel Rafael, Jorgito no pierde la esperanza de volver a caminar y salvar la pierna que se lastimó hace dos años cuando fue atropellado en una presunta persecución de elementos de la Sedena a un motociclista, en la colonia Mocúzarit de esta ciudad.

Estaba con su primo y de repente se levantó (Jorgito) y se le fue el pie y me dijo: ‘Mamá se me olvidó que no podía caminar’”, relató Mélida Guzmán, madre del menor, “su sueño es volver a caminar”