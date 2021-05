Mamá pide desesperada que operen a su hijo

“Mi hijo no es un muñeco, tiene vida y pido que la cuiden”, expresó Sissy Arvizu García, madre de Liam, un pequeño de un mes de edad quien debido a una cardiopatía congénita debe ser operado a corazón abierto.

Los doctores me han dicho que mi hijo está grave, gravísimo, que se puede morir de un día a otro sino lo operan, y lo quieren trasladar a Guadalajara porque aquí no hay presupuesto o recurso para operarlo, porque eso fue lo que me dijeron”, manifestó Arvizu.

“Cuando lo trasladaron de Hermosillo a Obregón el niño sufrió un paro respiratorio en la mitad del camino, apenas lo pudieron reanimar, no va a sobrevivir otro movimiento”, señaló.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Pide al IMSS que lo operen en Ciudad Obregón, pues a su parecer, si la vida de su hijo ya está en riesgo por su enfermedad, un traslado podría ser mortal para él.

“No soy doctora, pero son los mismos doctores los que me dicen que el caso de mi hijo es de urgencia, ya no sé que hacer, me he movido por todos lados, hablé con la jefa de Pediatría en el Hospital y me dijo que ellos no podían hacer nada, que fuera a la delegación del hospital, voy para allá y no me resuelven ¿qué debo hacer?, estoy desesperada”, expresó angustiada.

Solicitó el apoyo de la población de Cajeme para que donen sangre y plaquetas para su hijo Liam, pues requiere transfusiones a diario, él es tipo O+. Pueden acudir al Banco de Sangre del Hospital General Regional 1 de Obregón a nombre del RN/ Valenzuela Arvizu.

Se preguntó al IMSS sobre este caso, pero al cierre de la edición no había respuesta.