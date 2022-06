“Mamá no me quiero morir”, repetía Karina en vida

Ciudad Obregón.- Familiares de Karina, joven que fuera presuntamente asesinada por su ex esposo en marzo de 2021, siguen exigiendo se haga justicia en el caso de su hija y se le juzgue como feminicidio y no por violencia intrafamiliar, como está siendo llevado.

Guadalupe Rocha Méndez, madre de la joven, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos aseguró que el juicio de su hija esta siendo manipulado y están teniendo muchas consideraciones con el acusado por haber sido policía, y que eso no debería ser, si no, ser juzgado como cualquier otra persona que comete un delito.

Explicó que los testigos que llevará la parte acusada, son los agentes policíacos que estuvieron presentes en una de las ocasiones cuando su ex yerno, presunto feminicida, agredió a su hija hasta casi dejarla sin vida, y que no atendieron la situación como debían.

La familia no está conforme

Además, mencionó, es ilógico e ilegal que incluyeron, también, a una menor de edad, hija de ambos, para que hablara a favor de su padre, aun cuando no estuvo presente durante el tiempo de acoso y agresiones que sufrió la víctima.

Mamá no me quiero morir, eso me decía siempre, ella en vida pidió mucha ayuda, siempre denunció todo, vino golpeada, lastimada, y nadie hizo nada por ella, siempre nos dijo, desde que empezó a ser violentada que la iba a matar (su ex esposo), vivía con terror, con mucho miedo, de 2017 que empezó esta pesadilla, ella dejó de vivir en paz, lo mínimo que merece es que se haga justicia en su nombre”, destacó.

Su muerte no debe quedar impune, resaltó, su ex yerno debe ser encarcelado por el delito más grave que cometió, ya que si no se le juzga como se debe podrá salir en libertad en poco tiempo y no recibirá el castigo que merece por la magnitud de sus actos.

Puntualizó que hasta ahorita ha solicitado a más de 30 abogados que tomen el caso, pero que luego de estudiarlo a profundidad, ninguno los ha querido ayudar.

Su hija, recordó, durante tres años fue maltratada, abusada, golpeada y en al menos tres ocasiones casi pierde la vida a manos de su agresor, mismo que el año pasado logró matarla.

