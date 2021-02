Maestro youtuber quiere que estudiantes amen las Matemáticas

SONORA.- “Hola, soy Marco Cervantes, profesor de Matemáticas, desde Sonora, México, para el mundo de habla hispana”, son las palabras con las que comienzan los más de 30 videos que el “Profe Cervantes”, ha subido a su cuenta de YouTube, ganándose el reconocimiento de cientos de alumnos que lo siguen por esta red social.

Marco Antonio Cervantes Aguilar, el profesor youtuber, es originario de Nogales, Sonora, y desde hace 53 años ha impartido clases de Matemáticas a alumnos de primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado.

Al ser su más grande pasión educar y contribuir a la sociedad, en el 2019 decidió crear su canal de Youtube “Profe Cervantes”, donde en menos de 24 meses ya ha ganado bastante popularidad, al tener videos con hasta 55 mil vistas y más de 2 mil suscriptores.

Yo quería compartir mi didáctica con los maestros jóvenes para que tuvieran más herramientas para enseñar mejor, por eso se me ocurrió comenzar a grabar videos, pero de una manera más formal y contraté a una persona para que me grabara”, contó Cervantes.

“Al principio empecé con grabaciones 4 veces al mes, vino la pandemia y hubo más gasto y dije, ‘bueno, dos veces al mes’.

En enero no ha habido oportunidad de grabar por el montón de trabajo que se me acumuló, pero voy a enlazarme con un maestro de Matemáticas que quiere participar”, dijo emocionado.

LO QUE GASTA

Durante dos años Cervantes Aguilar ha pagado de su propia bolsa la cantidad de mil pesos por la grabación y edición de cada video, llegando a gastar hasta 4 mil pesos en un mes.

Aunque ha sido complicado en ocasiones, admitió, el saber que este material puede ser de provecho para otras personas lo ha motivado a continuar invirtiendo en este proyecto, el cual no es ser reconocido, ni hacerse famoso, sólo sembrar una semilla de conocimiento en toda persona que lo vea.

“Yo no busco trascender de esa forma, ni ser famoso, mi interés y pasión es que los estudiantes de primaria amen más las Matemáticas y los maestros puedan acercar a esta ciencia a niños y jóvenes”, expuso.

“No me siento youtuber, sólo me siento una persona que quiere compartir, antes de partir de este mundo, lo que la vida me ha enseñado, para que no batallen lo que yo batallé con esta materia”, expresó.

En su cuenta, cada video está lleno de comentarios de personas de diferentes partes de México y el mundo, que le agradecen el gran apoyo que han sido sus videos, sobre todo durante esta pandemia.

Esto, explicó el profesor, le ha motivado a continuar dando sus clases virtuales, mes con mes, ya que considera que la preparación académica es clave en el futuro de Sonora y México.

El maestro ya cuenta con más de 2 mil suscriptores.

FOTO: CORTESÍA

EN BUSCA DE PATROCINIO

Espera que alguna institución o empresa le ayude a patrocinar sus grabaciones, pues de esa forma podría generar más contenido, a mayor velocidad y sin comprometer su propio recurso.

“Voy a buscar la manera, a ver si encuentro patrocinio, para hacer esto más rápido, porque si me patrocinan los videos yo me puedo ir con mayor velocidad explicándoles las matemáticas con situaciones del mundo cotidiano”, manifestó.

“Esto, siento que impulsa mucho a Sonora, y es una ayuda que podría llegar a personas que no han tenido su secundaria o preparatoria”.

Marco Cervantes dijo no rendirse en la misión de crear mayores fuentes de educación que ayuden a cambiar no sólo la mentalidad de los estudiantes, sino también de los maestros, para que busquen prepararse más y comprometerse con su labor académica.