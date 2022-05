Iván Ruiz, chef ejecutivo de la marca Mochomos: Maestro de la cocina Sonorense

HERMOSILLO.-El deseo de aprender a cocinar profesionalmente llevó a Iván Ruiz, chef ejecutivo de la marca Mochomos, a dejar sus estudios en Ingeniería Mecánica y emprender un viaje a San Francisco, California para especializarse y conocer a fondo el mundo gastronómico. Su debut como cocinero se dio por error; sus primeros platillos los elaboró imitando recetas que se preparaban en su familia y que se consumían con frecuencia en casa, como las calabacitas con queso.

El amor y la entrega por la cocina lo posicionaron como uno de los chefs más reconocidos de la entidad, llevando en alto el nombre de la gastronomía sonorense a otros lugares de la república. Sus menús están tan bien diseñados que no hace falta agregar nada más a su propuesta; conoce sobre su trayectoria y lo que ofrece a sus comensales.

¿Cómo ingresó al mundo de la cocina?

“Yo inicié por error, no era mi intención dedicarme a esto: estaba estudiando la carrera de ingeniería, pero me di cuenta de que no era para mí, como distracción empecé a trabajar en un restaurante y me gustó tanto, que me llevó a decidir estudiar la carrera en Estados Unidos”.

¿Qué tipo de cocina es la que más disfruta preparar?

“La que cocino actualmente, que es la cocina contemporánea sonorense; me gusta en general preparar platillos de cocina internacional, pero disfruto más de ésta, que es en la que me especializo”.

En sus años como chef, ¿ha trabajado en otros establecimientos que le hayan dejado grandes experiencias?

“Sí, yo empecé trabajando como lavaplatos hace más de 30 años, inicié en restaurantes locales de gran renombre, pero la mitad de mi carrera, que han sido más de 28 años, ha sido en Estados Unidos; ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Minnesota, Washington y San Francisco me dieron aprendizajes que aún utilizo”.

¿Qué experiencia busca que se lleven sus comensales?

“Básicamente que se vayan con una experiencia completamente nueva, desde el servicio, la ambientación y los sabores; éste es un restaurante que desde que llegas, rompe con lo convencional con respecto a los sabores: hay dulces, salados, ácidos, agrios que no sabes por dónde te llegan”.

¿Qué platillo es el que más disfruta preparar?

“La carne en general, puesto que nuestro dogma regional es que nuestra carne es reconocida a nivel mundial; me gusta preparar cualquier platillo que lleve esta proteína”.

¿Cuáles son los ingredientes que considera que no deben faltar en la cocina?

“Yo creo que el aceite de olivo, de aguate y el de uva, que son muy poco conocidos; la gente cocina con aceites de los que no conocen su origen y que no son buenos: yo recomiendo mucho los aceites elaborados a base de vegetales conocidos, pero no uno en el que estén todos combinados”.

La capacidad de llevar los sabores regionales a un nuevo nivel para crear platillos que sorprenden catapultó al éxito a este creativo chef, embajador de la buena mesa y uno de los responsables de su evolución en el estado.