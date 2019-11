Madres Buscadoras han hallado 67 cuerpos y osamentas en el Estado

Alrededor de 67 cuerpos y osamentas han encontrado el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora en distintas ciudades del Estado, piden apoyo y seguridad para continuar con sus búsquedas.

Luego de que el pasado fin de semana integrantes del colectivo denunciaran a través de redes sociales haber sido amenazadas y retiradas de un campo de Puerto Peñasco por un comando armado, las madres aseguran seguirán en la lucha.

Ceci Patricia Flores, líder del grupo, platicó que ella inició sola y a pie la búsqueda de su hijo, después más madres se le sumaron y formaron el colectivo, pero a pesar de divisiones con otros grupos, ellas buscan acercamiento con autoridades estatales.

El pasado domingo, mientras realizaban rastreos en un terreno en Puerto Peñasco donde ya habían localizado varias osamentas, las madres fueron intimidadas por un grupo armado que les pidió se retiraran y no continuaran con las búsquedas.

"Primero llegó una persona de la AMIC, y me piden los datos nada más sobre mi, cuando ellos se retiraron pasaron cinco minutos y llegaron los sicarios, pensamos que nos iban a matar.

"La Sedena todavía no llegaba, yo creo que no nos quisieron hacer daño, nomás para que no volviéramos, nunca nos ofendieron, tiraron todos al piso, pero yo me quedé de pie, porque yo estoy al frente", dijo.

Luego de publicar en redes sobre el percance, la Fiscalía informó a través de un comunicado que el personal de AMIC se retiró por un percance automovilístico, pero que al regresar ya no encontrar a las madres en el lugar, y afirmaron se investigan los hechos señalados.

El colectivo ahora está conformado por 78 personas, pero sólo la mitad acude a las búsquedas que ya ha dado resultados positivos, pues han encontrado alrededor de 67 cuerpos y osamentas.