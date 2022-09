Luis Lutteroth: El Toque de Midas

Originario de Hermosillo, Lutteroth es socio fundador de Grupo AFAL, corporativo enfocado en la industria restaurantera, espectáculos deportivos, desarrollos y administración inmobiliaria; ahí pone en acción sus principales fortalezas: creatividad, desarrollo comunitario, política e inversión social.

¿Cómo se siente al ser reconocido como un "máster" de los negocios?



"Venimos de una familia de mucho trabajo: mi abuelo tuvo mucho éxito en su vida empresarial, fue el que trajo la lucha libre a México en 1934... estoy contento de que la vida nos premie todo el esfuerzo de tantos años".

¿Qué es lo que más le apasiona de estar al frente de Grupo AFAL?



"Tenemos presencia en todo el Noroeste de México... estamos creando nuestras propias franquicias, dando la misma calidad y servicio, y el cliente nos ha premiado".

¿Por qué decidió además involucrarse en organizaciones diplomáticas, administrativas y de beneficio a la comunidad?



"Fuimos profesionalizándonos en cómo hacer nuestra inversión social: regresar a la sociedad lo que tanto nos ha dado y por otro lado, la política empresarial, muy necesaria para cualquier compañía mediana para arriba".

¿Cómo hace para cumplir con sus diversas actividades diarias?



"Tuve que hacer una rutina y verlo como si fueran victorias: por la mañana hago muay thai, meditación y desayuno sano; decido las tres cosas más importantes que tengo que hacer en el día por el bien del grupo, mi ciudad y mi familia; tengo muy buen equipo".

En este punto de su vida, ¿con qué sueña?



"Ahora comprendo que lo importante es primero mi familia, mi grupo empresarial, mis empleados y la sociedad que me rodea: una prosperidad incluyente; soy abuelo por segunda vez, eso lo deseaba mucho y es una experiencia tremenda... antes ligaba la felicidad con alegría de altura, ahora entiendo que es estar tranquilo y contento conmigo mismo, tratando de hacer el bien".

Un mensaje a la audiencia de EL IMPARCIAL:



“No es suficiente quejarse: hay que ser partícipes de las soluciones; no es que el gobierno diga, es la sociedad de la mano del gobierno como funciona mejor una ciudad y a nivel personal, al dejar esta tierra, quiero que mi lápida diga que fui una fuente de felicidad para la gente que me rodeó durante mi vida”.

"El día que no duermo bien, me cuesta ser eficiente y efectivo... sólo cuando hay un problema específico que no puedo manejar muy bien me quita sueño, pero aprendí a hacer el mejor esfuerzo y utilizar las armas que da la vida"

