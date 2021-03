Lucharemos por recursos del impuesto minero para beneficio de Cananea: Alfonso Durazo

CANANEA, SONORA.- La riqueza generada en Cananea tiene que llegar a sus trabajadores y a la comunidad, por lo que se peleará para que el impuesto minero beneficie a todos los ciudadanos, planteó Alfonso Durazo Montaño.

Vamos a pelear por los recursos del impuesto minero para que beneficien a la comunidad de Cananea… no (pelearemos por) el fondo minero, porque el fondo minero hizo bien el Presidente en desaparecerlo, aunque a algunos no les guste... El objetivo fue acabar con la corrupción, pero no acabar los beneficios del impuesto minero”, detalló.