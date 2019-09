"Lorena" paraliza a Guaymas, pero no detiene a pescadores

GUAYMAS.- Por la llegada del fenómeno meteorológico "Lorena", las actividades en el mar y algunas en tierra, fueron suspendidas en Guaymas, para prevenir riesgos, sin embargo algunos pescadores hicieron caso omiso a las recomendaciones y se fueron a la pesca del camarón.



Al levantarse la veda del camarón ayer a las 00:00 horas, los pescadores principalmente de Las Guásimas y de Empalme, zarparon a la búsqueda del "oro rosado", sin importarles que el puerto a la navegación estuviera cerrado.



Al enterarse los cooperativistas de Guaymas de esta hazaña, intentaron salir a la captura de la especie, pero la mayoría fracasó porque los detuvo la Capitanía de Puerto, quienes después de unas horas, se mantuvieron alertas.



"No es posible que a unos sí les hayan permitido la salida y a otros no, la Capitanía de Puerto no tuvo un buen control de esta situación, estamos muy molestos con este actuar, porque a nosotros no nos dejaron salir", cuestionó Manuela Ojeda Amador.



La líder ribereña externó que los pronósticos indicaban que llovería desde el viernes en el Municipio, y al no cumplirse, los pescadores se alborotaron y salieron a pescar, arriesgando su vida.



"Afortunadamente no les pasó nada, regresaron con bien y con buena producción a puerto, pero si el escenario hubiera sido distinto, las autoridades iban a cargar con un poco de culpa por no poner orden", indicó.



José de Jesús Presiche Olachea consideró que no vale la pena arriesgar la vida por un día de pesca, por lo que la mayoría de las cooperativas de Guaymas atendieron la recomendación de la autoridad federal.



"No vale la pena arriesgar la vida, ni las embarcaciones, nosotros decidimos sacarlas del mar para evitar que se dañaran, sé que unos salieron y les fue bien, pero creo que es más importante las vidas de los pescadores y el patrimonio que cada uno tiene", finalizó.