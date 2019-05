Logran controlar incendio forestal

ESQUEDA, Sonora.- Un incendio forestal inició cerca de Esqueda el pasado viernes y aunque todavía no se ha apagado totalmente, ya está controlado en más del 80%, informó el encargado de Bomberos del municipio, Fidel Cruz Gómez López.



El área donde se desarrolló el incendio, precisó, es conocida como el cerro del Águila, ubicada cerca de un rancho denominado "La Ciénega", el cual no tuvo que ser evacuado porque no corrían peligro.



La zona es casi puro pasto, detalló Gómez López, no hay gran vegetación, pero el fuego sí podía expandirse, por lo que alrededor de 50 personas trabajaron para controlarlo.



Personal del Ejército Mexicano, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de Bomberos de Esqueda trabajaron para controlar el fuego que inició la mañana del viernes pasado.



"El incendio se inició en la parte alta del cerro, entonces como es pasto chiquito se vino bajando y ya los demás empezaron a agarrar arriba por el aire, porque hay vientos de 30, de 40 kilómetros por hora", refirió.



Debido a la intensidad del viento el trabajo fue más arduo, por lo que durante varios días trabajaron para apagarlo y tuvieron apoyo de autoridades municipales de Fronteras, que es la cabecera municipal de Esqueda.



Este es el primer incendio forestal que se registra en la zona durante esta temporada de incendios forestales, confirmó el responsable de Bomberos de Esqueda.