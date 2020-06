“Lo que más me ha pesado es haber perdido compañeros”: Doctor Salas

Navojoa, Sonora.- Con tristeza e impotencia, César Salas, un médico con más de 20 años de experiencia, expresó que lo más difícil que ha enfrentado durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, es perder a sus compañeros y colegas de personal de salud.

Nunca imaginé que nos tocaría vivir esta etapa en la vida, donde un virus mortal detenga la economía, cierre fronteras, cambie el rol de nuestra rutina, nos suspendan de trabajar, que nos tiene encerrados en casa para salvarnos, nos aleje y a la vez nos una de la familia y lo peor que nos quite nuestra vida”, abundó.

En su trayectoria ha estado a cargo de 600 familias de las comunidades de El Saneal, Chirajobampo y Bacabachi, como médico preventivo del programa Prospera, destacó, y aunque ha superado problemas a lo largo de su experiencia, nunca había enfrentado a algo como los estragos sociales que ha generado el coronavirus.

“Lo que más me ha pesado de esta maldita pandemia es que he perdido compañeros médicos y enfermeras”, lamentó, “he perdido a mi mejor amiga de la carrera de Medicina por Covid”.

Desde que la emergencia sanitaria inició, su vida se resume en trabajar y llegar a casa a dormir, subrayó, pues para evitar contagiarlos se aísló de familiares y amigos.

“Mi madre la veo preocupada con ojos de tristeza es la única que se me acerca a veces cuando la voy a ver y de lejos me dice cuídate”, enfatizó, “también he resentido la soledad de mi hogar”.

A nivel profesional, subrayó, es muy cuidadoso antes de ver a un paciente Covid-19 y la experiencia le ha dejado, a todo el sector salud, mayor madurez.

“Como médico y sobre todo porque me amo, siempre trato de protegerme, tratar de la forma más amable a mis pacientes y explicarles por qué a veces no puedo acercarme mucho a ellos”, añadió.

Mediante sus redes sociales hace publicaciones con la intención de que las personas hagan conciencia, manifestó.