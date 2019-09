Lluvias causan estragos en calles de Agua Prieta

AGUA PRIETA, Sonora.- Tras las lluvias registradas en esta frontera, las calles de Agua Prieta se deterioraron, coincidieron varios ciudadanos, quienes afirmaron que esta situación no es de un sector en particular.



Un habitante de la colonia Ladrillera Dos, quien no tiene vehículo pero suele recorrer las vialidades de esta frontera, Alfredo Huásica Guerrero, comentó que tras las lluvias notó que las calles están en mal estado.



Esta situación se ha dado, opinó, debido a las recientes lluvias registradas en la ciudad, pero también por la falta de mantenimiento que tienen las vialidades.



"Pues para allá (al Suroeste de la ciudad) el agua como que va levantando la tierra y va levantando más para allá y más para acá (hacia el Sureste) se está haciendo hondo", expresó.



Silvia Huerta, residente de la colonia Buenos Aires, comentó que las calles de esta frontera se han visto afectadas por las recientes precipitaciones, las que generan baches.



"Se hacen muchos baches, está muy feo, donde está pavimentado como que se come todo el chapopote, quién sabe, queda muy feo", señaló.



Los problemas en las calles son en general en varios puntos de la ciudad, comentó, ya que no hay un sector específico que se vea más afectado, sino que en cualquier punto pueden encontrarse baches.



MANOS A LA OBRA



Aunque las vialidades de esta frontera requieren recarpeteo, se trabaja constantemente en bacheo para rehabilitar las calles, mientras se consiguen los recursos para hacer un trabajo definitivo.



El presidente municipal, Jesús Alfonso Montaño Durazo, explicó que existe un programa permanente de recarpeteo, el cual se suspende durante las lluvias, debido a que no es posible realizar el trabajo.



"Eso quiere decir que si no lloviera en un mes, un mes y medio o dos, prácticamente pudiéramos cubrir todos los baches de la ciudad con esa campaña permanente", aseguró.



Durante la temporada de lluvias la crisis vuelve a surgir y lo que se había reparado vuelve a tener desperfectos, explicó, y los baches son una plaga de todas las ciudades mientras no se tenga el mantenimiento adecuado.

Las calles ya llegaron también a una vida útil y eso es porque lo correcto sería que se le diera un riego de sello cada dos años, pero algunas calles tienen 10 años y no se les ha dado ni un riego, entonces se van haciendo baches", abundó.

Lo más recomendable, indicó Montaño Durazo, es hacer recarpetos, por lo que autoridades municipales trabajan en la gestión de recursos económicos precisamente para atacar esta situación.



Actualmente no hay recursos económicos para el recarpeteo, aseveró, pero lo que se ha hecho es tomar de recursos propios para cubrir con concreto hidráulico por lo menos los cruceros que están totalmente destrozados.