Llegan a Sonora boletos para la rifa del 'avión presidencial'

HERMOSILLO, Sonora.- Los cachitos para la rifa del 15 de septiembre de 100 premios de 20 millones cada uno llegaron a Sonora y serán distribuidos en diferentes municipios. "Equivalente al valor del avión presidencial".

Son 5 mil boletos los que se comercializarán en Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales y Navojoa, entre otras ciudades.



Los vendedores tenían en exhibición boletos con un letrero que señalaba: “Ya tenemos el cachito del avión”; el costo es de 500 pesos y no hay reintegro o premios por terminación, su distribución será de 6 millones.



Hasta ayer, según los proveedores, la venta no era como en otras ocasiones.



Francisco Armando Acuña Beltrán, empleado de un estacionamiento de un supermercado, manifestó que sí compraría el cachito, por lo que buscará ahorrar los 500 pesos que es el costo del ticket.



El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en días pasados que se decidió rifar el avión presidencial, sin embargo, reiteró que habrá 100 ganadores, quienes recibirán sólo el dinero en efectivo, equivalente al valor de la aeronave.



El avión se mantendrá dos años en manos de la Fuerza Aérea mientras se logra su venta, y podrá ser rentando.



En algunos kioscos de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México colgaban los “cachitos” verdes y blancos con la imagen del avión, pero aunque la rifa ha sido promocionada por el Presidente, en algunos expendios no había más de 20 boletos. Varios vendedores aún consideraban si participar o no en la venta.



Afuera de la sede de la Lotería sólo había boletos en uno de los dos expendios. “Es que no todos pueden pagarlos, porque cada boleto cuesta 500 pesos y la serie cuesta 10 mil pesos, y si no los vendes no se pueden regresar”, dijo el billetero, que había vendido menos de una decena en todo el día.