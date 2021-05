Llega Sonora a 21 primeros lugares en Macrorregional de Atletismo

La delegación de Sonora sumó nueve primeros lugares en la segunda jornada del Macrorregional de Atletismo celebrado en Aguascalientes, Aguascalientes, con lo que aseguraron 21 plazas para los Juegos Nacionales de Conade.

En el segundo día de actividades, los sonorenses ganaron cuatro sitios de honor en competencias de relevos, dos en decatlón, uno en lanzamientos, otro en salto y uno más en los 200 metros, en las categorías Sub 18, Sub 20 y Sub 23, en ambas ramas.

Destacó Carolina Morales, quien conquistó su segundo campeonato en el Macrorregional ya que fue la número uno en los 200 metros (24:71) Sub 23; en la primera fecha de competencia, el viernes, ganó los 100 metros planos.

A su vez, José Chávez se coronó en lanzamiento de martillo Sub 18 (71.21 metros) y Valeria Uribe resultó la reina en el salto triple Sub 18 (11.72).

Todos los cetros regionales en relevos fueron en la distancia de 4x100; dos de ellos en el Sub 18 Varonil (René López, Pedro González, Gael González y Rafael Buelna con 42:91) y en el Sub 20 Femenil (Bárbara García, Sofía Soto, Paulina Grijalva y Jéssica Jorquera con 48:68).

#OrgulloSonora relevo 4x100, Sub 20 femenil, gana primer lugar con marca de 48.68 con Barbara García, Sofia Soto, Paulina Grijalva y Jessica Jorquera.#OlaRoja#Atletismo pic.twitter.com/GTJEE1klV8 — CODESON Oficial (@CODESONoficial) May 22, 2021

Así como también cruzaron la meta en el Sub 23 Femenil (Frania Celaya, Carolina Morales, Martha Viera e Ivanna Rascón con 48:36) y en el Sub 20 Varonil (Edwin Corona, Óscar Valdez, Héctor Camacho y Daniel Muñoz con 42:79).

Los vencedores en decatlón fueron: Abimelec Zamora en la categoría Sub 18, luego de sumar 6,002 puntos, mientras que en la Sub 23, Miguel Octavio Ramírez alcanzó el título gracias a un total de 5,868 unidades.