Llega Brian García a tres goles con Cimarrones y los mantiene invictos

Con el gol anotado el miércoles frente al Tapatío, Brian García no sólo llegó a tres en su cuenta personal con Cimarrones de Sonora, sino que rescató un punto para los suyos y los mantuvo como el único equipo invicto en el torneo Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX.

Esta anotación cayó al minuto 62 del encuentro de la fecha 10, pero el aporte del “Guamerucito” es mucho más visible pegado a la banda, regularmente por el lado izquierdo, aunque por su versatilidad, el profesor Gabriel Pereyra decidió utilizarlo como volante por derecha.

“No podíamos irnos sin puntos, nos faltó ahí un poquito para recuperar los tres puntos y no se perdió que es lo importante, se me dio un gol que ya lo venía buscando y contento que seguimos invictos; a mi me quedó el rebote y con todo, no la tenía que desaprovechar”, relató Brian.

El guanajuatense por lo regular encabeza al equipo en estadísticas de distancia y velocidad, lo cual le ha permitido participar en todos los encuentros, con todos los minutos, desde su llegada al Club, sumando 26 partidos consecutivos en total.

“Nos está fallando un poquito el último pase y concretar las jugadas, ahí tuvimos una clara que la sacaron de la línea, por eso no se reflejó en el marcador y los tres puntos, vamos a tratar de seguir invictos, pero ya son muchos empates, necesitamos los puntos; sabemos que nosotros podemos estar allá arriba y es aprovechar las oportunidades”, señaló.