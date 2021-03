Llaman a turistas a no visitar pueblos

HERMOSILLO.- Un llamado a turistas a que se abstengan de visitar los pueblos hicieron alcaldes del Río Sonora, suspenderán paseos turísticos para evitar retroceder en el semáforo epidemiológico.

Ante la falta de elementos suficientes para garantizar que quienes los visiten se hayan realizado una prueba de Covid, los alcaldes pidieron a quienes tengan familia en los pueblos del Río no acudan a visitarlos en esta Semana Santa.

Lo que queremos nosotros es mantener el semáforo verde para nuestra región y estamos preocupados, el acuerdo es que aquellos que tengan paseos recreativos que permanezcan cerrados, en nuestro caso Agua Caliente”, dijo Celia Nares, alcaldesa de Aconchi.

En este municipio durante la Semana Santa acuden gran cantidad de turistas a las aguas termales, además de acostumbrarse reunirse en el margen del Río, pero a decir de la alcaldesa no hay suficientes elementos para poder vigilar que se cumplan las medidas.

“El llamado es a la solidaridad y empatía de la gente, no es que no queramos que vengan, es que no tenemos las condiciones para lograr su seguridad, hemos tenido pérdidas muy dolorosas y ahorita no somos un lugar seguro para que nos visiten”, agregó.

Hay un acuerdo entre los alcaldes de los ocho municipios para suspender los paseos turísticos de la zona, agregó, pues ven que la ciudadanía ha relajado las medidas y a pesar de encontrarnos en semáforo verde temen que se vuelva a retroceder.

“Queremos cuidar que lo que hemos logrado en tanto tiempo no se nos vaya, les pedimos que si pueden evitar venir que lo hagan, para que puedan cuidar a su familia”, comentó Alejandro Molina, alcalde de Banámichi.

En el caso de Ures, el llamado es el mismo, pedirle a los ciudadanos a que no los visiten en este periodo vacacional.

Eduardo Ibarra, secretario del Ayuntamiento, señaló que el Festival cultural Enrique Quijada Parra se realizará de forma virtual y las actividades religiosas con aforos reducidos.

“Nosotros pedimos que no asista en la medida de sus facilidades, que eviten asistir a los pueblos, tendremos el Festival Enrique Quijada, pero será virtual y las actividades religiosas con poca gente”, indicó.