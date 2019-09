Llaman a investigar muerte de pitbull baleado por agente

NOGALES, Sonora.- Tras la muerte de un perro pitbull que recibió un balazo cuando atacaba a un agente policiaco, organizaciones protectoras de animales piden la investigación de los hechos para descartar que se haya incurrido en el uso de fuerza excesiva.



El hecho trascendió y se hizo viral en redes durante la tarde noche del pasado domingo, luego de que una persona lo grabara y lo publicara.



En el parte policiaco elaborado y difundido por Seguridad Pública Municipal, se señala que la situación se presentó cuando los agentes realizaban un rondín de vigilancia por calle Bosque Claro, en la colonia La Mesa, donde abordaron a un hombre que supuestamente fumaba mariguana por fuera de una casa abandonada.



Al abordarlo, informaron, les contestó con palabras altisonantes y le silbó y llamó de voz a tres perros, entre ellos dos pitbull, los cuales atacaron a un agente, por lo que su compañero usó su arma de cargo en contra de un perro, que luego murió al no alcanzar a recibir atención médica en una veterinaria.



El presunto infractor huyó, mientras que uno de los agentes sufrió una herida que no pone en riesgo su vida y tardaría 15 días en sanar, se detalla.



Recomienda denunciar



La presidenta de Nogalenses en Pro de los Animales, Elsa Morales Benítez, opinó que el perro es importante, pero que más lo es la integridad de las personas, por lo que se debe investigar cómo fueron las cosas.



Recomendó a la familia propietaria del perro a que acuda a interponer una denuncia ante Asuntos Internos de Seguridad Pública para que se abra una investigación.



"No podemos juzgar, vimos el video pero no sabemos a ciencia cierta si realmente el elemento se defendió del animal", expresó.



Abraham Sánchez Paz, integrante de la agrupación Nogales Pitbull en Pro, dijo que no es la primera ocasión que un perro de esta raza muere tras ser atacado con armas.



"Debemos ir a buscar una respuesta, no se puede quedar impune el abuso, es lo que venimos peleando, creando conciencia con la sociedad de Nogales", indicó.



Iván Pérez Urquijo, miembro de la misma agrupación, consideró que las autoridades deben capacitarse en el trato a los animales.



"Al sentir un ataque primero es retirarte, hablar a Protección Animal, que chequen al perro, se lo lleven, que le hagan estudios, que le den tolerancia al dueño que lleve la cartilla si no se le pone multa", platicó.



César Gavilanes Figueroa, otro de los integrantes de la asociación, aclaró que la agresividad no es de raza de los animales, sino del trato y la enseñanza que le da el dueño.