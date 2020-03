Llama diputado Lizárraga a Profeco a verificar que no se aumenten precios

GUAYMAS, SONORA.- Un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que sus inspectores salgan a las calles a controlar los precios en esta contingencia, principalmente en los productos de la canasta básica en toda la entidad, hizo el diputado Rodolfo Lizárraga.



“Sabemos que México está pasando por una crisis de salud y económica muy fuerte, en donde gran parte de la ciudadanía sigue las indicaciones del sector salud para quedarse en casa y auto aislarse”, expuso el legislador.



Ante esto, dijo, al Gobierno le toca asegurar que los precios no sufran manipulación de empresarios y comerciantes que con dolo, ven en esta situación una oportunidad para enriquecerse.



Además, manifestó que solicita el apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich y del presidente Andrés Manuel López Obrador, para proteger a los que menos tienen, a los pequeños comerciantes, a las personas que viven al día y que no están en posibilidad de aceptar estos aumentos.



“Estoy muy preocupado por esta situación y sé que no soy el único ya que he recibido cientos de llamadas de personas preocupadas por estos cambios en los precios y la imposibilidad de poder adquirir alimentos para sus familias. Debemos de hacer conciencia y cuidar de los más vulnerables. Vamos a defender los derechos de todos”, finalizó.