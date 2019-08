Listos para tomar las mochilas y acudir a clases

AGUA PRIETA, Sonora.- Mañana regresarán a clases alrededor de 31 mil 589 estudiantes del nivel básico en la región Noreste del Estado y lo harán de forma regular, a excepción de los alumnos de la Escuela Primaria Ignacio Tato de Bacoachi.



En este plantel se desprendieron techos y se mojó equipo de cómputo, la tarde del pasado lunes 5 de agosto, cuando se registró una fuerte lluvia que afectó seriamente las instalaciones de esta institución educativa.



Debido a esto, los alumnos volverán a clases en el horario regular, pero utilizarán provisionalmente las instalaciones de la telesecundaria y de un preescolar, afirmaron autoridades educativas.



El resto de los preescolares, primarias y secundarias de la región volverán a clases con regularidad, debido a que no hubo robos o vandalismo durante el periodo vacacional, confirmaron delegados regionales de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).



BIEN EN AGUA PRIETA



En la frontera de Agua Prieta, donde se espera que regresen 23 mil 589 estudiantes del nivel básico este lunes, no hubo incidencias en los planteles, por lo que se volverá sin situaciones extraordinarias.



El comisario general de Seguridad Pública de Agua Prieta, Marcus Vinicius Ornelas Quesada, señaló que durante el contacto que tuvo con maestros y personal de la SEC, no se informó de ningún ilícito.



"Es el tercer periodo vacacional que tenemos un saldo blanco, fue el año pasado, diciembre, Semana Santa y ahora estas vacaciones largas donde tenemos un saldo blanco reconocido por autoridades estatales de la SEC", expresó.



Durante este tiempo, agentes de la Policía Municipal realizaron al menos tres recorridos por día a las instituciones educativas, las verificaron y se aseguraron que todo estuviera en orden, mencionó.



El delegado regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Roberto Meza López, mencionó que en el caso de las escuelas de Agua Prieta, Naco y Fronteras no se registraron incidentes.



Lo único que se requirió en algunos planteles educativos fue mantenimiento regular, como fumigación por la temporada de lluvias, limpieza y detalles como fugas de agua que se subsanaron sin complicaciones.





CANANEA SIN INCIDENTES



En la delegación de Cananea de la SEC, de donde depende Bacoachi, únicamente se registró un incidente que fue el de la Escuela Primaria Ignacio Tato, afirmó el delegado Arturo Campoy León.



En esta institución se desprendieron techos y se mojó equipo de cómputo durante una intensa lluvia registrada en la población el pasado lunes 5 de agosto.



Debido a que las reparaciones llevarán un tiempo y para evitar retrasos en el regreso a clases de los estudiantes que asisten a este plantel, se determinó hacerlo en la telesecundaria.



"Se coordinaron ahí para que los niños no iniciaran a destiempo", mencionó, pero fue el único incidente reportado entre las poblaciones de Bacoachi y Cananea durante el periodo vacacional.



Arturo Campoy León abundó que directores y maestros se integran dos semanas antes del regreso a clases y si se hubiera dado el caso de robo o daños, se habría informado anticipadamente, por lo que ya se tendría conocimiento.