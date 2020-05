Limitan a 25 pasajeros por unidad de transporte urbano en Sonora por COVID-19

HERMOSILLO, Sonora.-En cumplimiento de las medidas que el Consejo Estatal de Salud emite ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, cada unidad de transporte urbano solo podrá llevar a bordo a 25 pasajeros, indicó Carlos Morales Buelna.

El director general de Transporte en Sonora dijo que, atendiendo las recomendaciones en estos momentos, considerados como el periodo más crítico de la pandemia, y a fin de contener la propagación del Covid-19, en los camiones solo irán 25 personas sentadas y con cubrebocas.

Hacemos un llamado a la sensibilidad de los usuarios a que no utilicen el transporte público si no es necesario, y en caso de que no tengan otra opción a abordar una unidad responsablemente”, recalcó.