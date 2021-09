Liga de Beisbol Interejidal de Hermosillo arranca este domingo

La Liga Interejidal de Beisbol de Hermosillo pondrá en marcha este domingo su temporada 2021-2022, la cual será dedicada al señor Pedro Arcoamarillo Bernal, quien fuera manager de Corceles de La Victoria.

Para el sistema de competencia, los 20 equipos participantes estarán divididos en dos grupos, cada uno bajo el nombre de dos jugadores recientemente fallecidos; Ramón Zamora Tapia (Grupo A) y Javier Encinas Sánchez (Grupo G).

El Sector A estará integrado por Diablos del Tazajal, Cometas de Carbó, Piratas de Pesqueira, Lechugueros de Zamora, Astros del Saucito, Paisas del Tronconal, Halcones del Molino de Camou, Mesa del Seri “A” y Cerveceros de Santa Clara.

En el Grupo B estarán incluidos los equipos Cachorros de Carbó, Potros de San Pedro, Sultanes de Zamora, Mesa del Seri “B”, Muebles Marrujo-El Saucito, Tigres del Zacatón, Corceles de La Victoria, Toros de Pueblo Nuevo, Rangers de Topahue y Cachorros del Carmen.

Durante la temporada regular, los equipos de cada grupo se enfrentarán entre sí y clasificarán los primeros seis de cada sector, para después disputar series cruzadas en la primera ronda de playoffs.

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE

Grupo A

Cometas vs Molino de Camoú

Tronconal vs Lechugueros

Astros vs Torreón

Mesa del Seri “A” vs Pesqueira

Santa Clara vs Tazajal

Grupo B

Topahue vs Cachorros Carbó

Sultanes vs San Pedro

El Carmen vs El Saucito

Zacatón vs Mesa del Seri “B”

La Victoria vs Pueblo Nuevo