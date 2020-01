Liberan vehículos de Cooperativa de Transporte de Vícam

BÁCUM, Sonora.- Un automóvil tipo sedán y un transporte de carga pesada de la Sociedad Cooperativa de Transportes de Carga y Volteo que desde hace poco más del año estaban "decomisados" por las Autoridades Tradicionales de Vícam fueron liberados luego de que se llegó a un acuerdo y se dialogó con el chofer propietario, informó Imuris Buitimea Valdez.

El Secretario de la Autoridad Tradicional de ese poblado, manifestó que aún conservan bajo su tutela 6 vehículos más, ya que buscan mediante el diálogo solucionar la situación de todos y se paguen los adeudos que cada uno tiene.

"Este es un problema que inició hace poco más de un año, estos camiones se retuvieron por no acatar las órdenes de la autoridades de las guardias de no trabajar hasta que los problemas internos de la cooperativa no se solucionarán y ahorita hay una demanda por secuestro y por robo de vehículo", resaltó.

Luego de notar malos manejos en lo financiero dentro de la Sociedad Cooperativa se derivaron varios problemas, como la conformación de dos grupos contrarios, uno de ellos que colocaron el bloqueo sobre la Carretera Federal México 15 de octubre a diciembre del año pasado y el otro los que quisieron quedarse trabajando, pero por la problemática no pudieron.

Detalló que las Guardias Tradicionales tomaron la decisión de cerrar las oficinas de la cooperativa y retener los vehículos hasta que dentro de las mismas autoridades se solucionarán los mal entendidos.

Este chofer se acercó a las guardias y solicitó dialogar, dijo, se decidió liberar estos dos vehículos por que no tenía deudas y por que fue por la vía pacífica, los demás que cuentan con deudas no se entregarán hasta que se pague lo que deben a diferentes personas.

"Este chofer, aunque estuvo trabajando con el grupo del bloqueo, cuando se hace el conflicto se deslindó de las dos partes, no acudió a ninguna instancia civil ni mantuvo bloqueos y buscó la manera de dialogar para su propio beneficio y obtuvo su ganancia como acto de buena fe de las dos partes", concluyó.