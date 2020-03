Leyenda sonorense del futbol

HERMOSILLO, Sonora.- En 1980, Aarón Gamal Aguirre Fimbres puso a Sonora en el mapa del futbol profesional mexicano al ser el primero formado en la Entidad que hizo su debut en el máximo circuito.

A casi 40 años de haber conseguido lo que en su momento fue una completa hazaña, el recordar todo el proceso que vivió para llegar a balompié profesional es algo que todavía sensibiliza al nacido en Suaqui Grande.

Todo empezó en el campo que con el paso de los años llevaría su nombre, el conocido como “La Sauceda 3”, donde se cimentaron las paredes que a la postre lo hicieron ser campeón nacional y visoreado por varios equipos.

“Fuimos campeones nacionales y de ahí me hice profesional, nos pasearon en una bombera en Hermosillo, y tuve la fortuna de ser el primer sonorense en debutar en Primera División, salido de los campos llaneros, de ‘La Sauceda 3’ que hoy lleva mi nombre.

“Se jugó el nacional aquí en el 80 y se queda campeón, en el 81 se juega en Tabasco y se queda campeón también, es una hazaña que ni los ‘chilangos’ la han hecho, es como para una película, lo que hicimos fue una cosa extraordinaria”, destacó.

El mérito es todavía mayor al salir de una parte de México en la que el beisbol era predominante, situación que jamás le quitó la motivación de buscar su sueño.

“Fue bastante complicado llegar, y me gana la emoción al contarlo, porque empezamos en un barrio beisbolero, donde los Ornelas eran los reyes, Héctor Espino, Kalimán Robles, y nosotros nos colábamos a las fiestecillas que hacían ellos.

“Todos éramos beisbolistas, empezamos así, después un señor llevó el futbol a la 5 de Mayo y empezamos a agarrarle sabor como deporte y ahí nos fuimos encarrerando, después llegamos a la selección de Hermosillo y de Sonora”, rememoró.

Aunque reconoce el talento que tienen los actuales expositores del futbol sonorense, para Aguirre Fimbres la generación que él encabezó fue la que abrió las puertas para los actuales.

“Los que hacemos el parteaguas en el futbol mexicano fuimos nosotros, ellos juegan por nosotros, porque la opacidad que hubo con esa grandeza sonorense le afectó mucho al futbol. Después de mi debutó Paco Ramírez, que me lo llevo a jugar profesional a Coyotes Neza.

“Ya se dieron cuenta que aquí está la mata de futbolistas, (Jesús) Molina es extraordinario, capitán de Chivas, (César) Montes fue capitán de Monterrey a sus 20 años, muchos jugadores de mucho talento, pero todo eso sale de aquí”, comentó.

Pero el llegar y debutar no fue sencillo, pues hubo situaciones, sobre todo ideológicas, que en ocasiones le hicieron pensar que el sueño se quedaría en sólo eso.

“Lo más difícil fue convencer al chilango que uno no era beisbolista, que se sabía también jugar futbol y que se podía disciplinar un sonorense, también y era super difícil porque comunicaciones no había, para ir al Centro del País, y te ibas al tren, no creas que en avión”, mencionó.