Ley Popote queda sólo en el papel

HERMOSILLO, Sonora.- El video de un equipo de biólogos marinos extrayendo un popote de la fosa nasal de una tortuga causó indignación y compasión por el sufrimiento que mostraba el animal debido a un desecho provocado por el humano.



Desde entonces surgieron alternativas ecológicas, campañas de concientización e incluso modificaciones a leyes ambientales y Sonora no fue la excepción.



Pero a más de 10 meses de haberse aprobado las adiciones de las fracciones X y XI del artículo 136 y la adición de un párrafo en el artículo 196 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Estado de Sonora (Leepaes) ningún avance se ha registrado en el Estado.

En la Ley se menciona que se deberá exigir a los comercios de bebidas y alimentos a no promover el uso de popotes de plástico, además de detallar sanciones de hasta un millón 689 mil 800 pesos para los comercios que lo hagan, pero ni ayuntamientos ni el Estado pueden definir a quién corresponde aplicarlas.

Las modificaciones a esta Ley fueron aprobadas el 10 de septiembre de 2018 y entraron en vigor 45 días después, pero a la fecha comercios de alimentos y bebidas aún ofrecen popotes elaborados de plástico sin recibir ninguna sanción.

¿Y entonces?



En un ejercicio de consulta que se realizó de forma anónima, la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (Proaes) dijo que le correspondía al Municipio sancionar, mientras que el Instituto Municipal de Ecología (IME), aseguró le correspondía al Estado.



Para el presidente de la Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental (ASGA), Alejandro Hernández Ortíz, la falta de difusión del tema no ha permitido que esta ley se cumpla en pequeños y grandes establecimientos.



"Pese a que las sanciones pueden alcanzar hasta un millón 680 mil 800 pesos y en caso de reincidencia, el doble del máximo establecido, algunas empresas podrían no estar cumpliendo con dichas disposiciones debido a la falta de difusión del tema", dijo.



Aunque estas adiciones a ley son un gran paso en el ámbito de reducción de generación de desechos plásticos porque obliga a buscar alternativas, en su momento generó mucha polémica y críticas, aseveró.



"Habrá a quienes no les parezcan estas iniciativas, pero tal vez es porque no están viendo más allá del tema financiero, hay toda una serie de investigaciones científicas que avalan los efectos nocivos para los animales, los humanos y el medio ambiente en general, desde un punto de vista, toxicológico", agregó.

Nuevas alternativas



Después de este video de la tortuga que se hizo viral hace cerca de dos años, comenzaron a popularizarse algunas alternativas a los popotes de plástico, los de semilla de aguacate, los de bambú y los de acero inoxidable, fueron los más comunes.



Mientras grandes cadenas comerciales no han cambiado los popotes de plástico, pequeños negocios de la localidad buscaron estas alternativas ecológicas.



Tal es el caso de La Carreta Verde, negocio con varias sucursales en Hermosillo, que incluso antes de que se aprobara esta modificación a la ley, comenzaron a tomar medidas para disminuir desechos más por una cuestión ecológica que de legislación.



"Empezamos en julio del año pasado, primero a no darlo y luego lo cambiamos por biodegradable y luego cambiamos las bolsas por biodegradables, vamos a cumplir un año con ese cambio que hicimos", platicó Rosa Isela Velázquez, propietaria de la franquicia.



Pero en los ocho meses que lleva de vigente la modificación a la ley, nunca ha recibido algún aviso o información de parte de autoridades sobre la prohibición de los popotes y aunque es una buena medida para evitar plásticos de un solo uso, considera que se puede hacer más.



"Hay muchas más acciones que podemos hacer mejores o con más impacto que el hecho de evitar el popote, hay paso pero que no sea una ley no más de libro, que se evalúe, y se cumpla", recalcó.



En restaurantes franquicia a nivel nacional sirven las bebidas sin el popote y en algunos lo proporcionan a menos que el cliente lo solicite. Hay establecimientos de comida rápida que sí dan popotes biodegradables, pero no de manera permanente.



El precio



Uno de los obstáculos que ha enfrentado y enfrentan comerciantes locales para cambiar el popote de plástico es la cuestión del precio, pues aseguró lo biodegradable cuesta entre un 15 y 40% más que el plástico.



Con este cambio que realizó de cambiar el popote de plástico y bolsas, el costo lo absorbió ella y no incrementó sus precios, pero considera que debe ser una cuestión personal de cada cliente e implementó descuentos a quienes lleven sus termos o tuppers.



"Nosotros hemos hecho hasta donde podemos y la idea es seguir más amigables con el medio ambiente, he visto más interés en el emprendedor local que en las grandes cadenas comerciales que tienen uso excesivo de plástico, empaques innecesarios, popotes que no son biodegradables", expresó.



En estados como Veracruz, algunos negocios y cadenas comerciales han sido clausurados por no acatar la Ley Estatal para el uso de popotes de plástico, incluso una cadena de cines fue sancionada. Pero en Sonora ¿cuándo y a quién le corresponde aplicar la Ley?