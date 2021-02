Les “pega” la sequía a guarijíos

NAVOJOA.- Una crisis por falta de alimentos están viviendo miembros de la etnia Guarijíos, pues por la sequía que prevalece desde el año pasado sus cosechas, de las cuales se mantienen, no se dieron, lamentó Hector Saila.

El vocero de la tribu agregó que los pobladores viven en su mayoría de la siembra de calabaza, maíz, entre otros cultivos para el consumo personal.

No llovió el año pasado y todavía no llueve y no se dieron las calabacitas ni nada de lo que sembraron”, abundó, “y la gente está batallando porque no hay qué comer”.