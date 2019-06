Les "pega" la crisis a las fruterías del Mercado de Navojoa

NAVOJOA, Sonora.- La crisis económica y el alza en los precios de los productos básicos acabaron con las fruterías del Mercado Municipal, donde de 20 establecimientos de este giro que había sólo sobreviven dos.



El colapso de estos negocios se dio con el tiempo, pero de unos años a la fecha se aceleró el cierre de los locales, aseveró Alfonso Campoy, quien tiene 50 años con una frutería en el Mercado Municipal.



En cinco décadas nunca se había vivido una crisis así, de que cerraran los negocios", abundó, "esto es de tres años a la fecha más o menos".

Román Jiménez es uno de los dos comerciantes de frutas y verduras que se mantienen pese a las pocas ventas y dijo que hace el esfuerzo por preservar el negocio, pues es una herencia de su abuelo.



"No, ya no es como antes, apenas ayer cerró otra de las fruterías de aquí del mercado, ya nada más quedamos dos", subrayó.



De 20 días a la fecha, las ventas de algunos productos cayeron 40%, indicó, como es el caso del aguacate.



"Está muy caro todo y nosotros no podemos subirle mucho a la mercancía; el aguacate por ejemplo está a 90 pesos el kilo", añadió.



De los más de 200 locatarios que hay en el Mercado, sólo dos tienen fruterías, resaltó, aunque ya están intentando cambiar de giro.



"A mí lo que me ayuda es que también vendo otros productos como semillas y taburetes, pero realmente es poco lo que se vende", lamentó.