Les dio estudios a cinco hijos y ahora él cursa una carrera

Agua Prieta, Sonora.- A sus 56 años de edad, Félix Bañuelos Alvarado estudia su primera carrera en la universidad y de pronto sus cinco hijos a quienes les dio una carrera profesional, se han convertido en su apoyo para alcanzar su sueño.

Conmovido hasta las lágrimas y sin poder hablar fluidamente por el sentimiento, Félix relató que sus hijos se sienten orgullosos de él y cuenta al 100% con ellos.

“Me ayudan con todo, me compran lápices, libretas, a veces me ayudan a hacer la tarea”, narró conmovido el hombre originario del ejido Plan de San Luis, de Los Mochis, Sinaloa, quien también ha sido inspiración para sus nietos.

Mi esposa nomás sabía que había entrado a estudiar, y cuando se dieron cuenta mis hijos me dijeron: ‘No pues felicidades’, las niñas, tengo nietas y me dicen: ‘Adelante tata’ y las ha motivado a ellas, si su tata está estudiando, por qué ellas no”, expresó.

Lo había prometido

Para Félix estudiar una carrera profesional va más allá de un sueño, porque implica cumplir con la promesa que le hizo a su madre cuando era un niño.

“Miré imposible eso (estudiar), pero hoy que este señor López Obrador saca esas universidades (Universidad del Bienestar Benito Juárez), pues puedo decir que si Dios no me quita la vida lo voy a lograr.

“Y puedo decirle a mi mamá que pude, ya murió, pero sí le voy a cumplir”, dijo con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos el estudiante del tercer cuatrimestre.

De joven no pudo continuar con sus estudios porque proviene de una familia de nueve hermanos, quienes eran de escasos recursos y al tener una necesidad latente, decidió hacerse responsable y trabajar para ayudar a sus padres.

Así que abandonó sus estudios y trabajó en Sinaloa, hasta hace más de 22 años cuando su cuñado lo invitó a esta frontera, y aunque venían únicamente de vacaciones, le consiguieron un empleo y la familia decidió establecerse en esta frontera.

Primero los hijos

Mediante su trabajo logró darles carreras profesionales a sus hijos, y ahora además de tener un empleo en Obras Públicas del Ayuntamiento, es estudiante de la Licenciatura en Estudios Sociales.

Esto ha implicado un gran esfuerzo como trabajador, porque al salir a las 15:00 horas, se va a casa y debe arreglarse y comer en sólo una hora, por lo que en ocasiones tiene que terminar de comer en la Universidad del Bienestar Benito Juárez.

Entre los beneficios que le ha dejado estudiar una carrera profesional, comentó, está la oportunidad que tuvo de aprender a usar la computadora, porque anteriormente únicamente sabía lo básico.

“Ya leo y escribo, hago muchas cosas ya en la máquina, he aprendido bastante, ellas me ayudan mucho (sus hijas), la otra muchacha viene y me auxilia y le da a todo lo que yo hago, ella lo supervisa”, mencionó.

La mayor satisfacción de ser padre es tener una familia integrada, expresó, y su anhelo cuando llegue el momento de su muerte, es saber que sus hijos están estables, emocionalmente bien y dejar una buena semilla en este mundo.