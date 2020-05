Le pone pausa

HERMOSILLO, Sonora.- La consolidación con el equipo de Xolos de Tijuana Sub 20 se detuvo por un momento para el futbolista sonorense Julio Valenzuela.

En la búsqueda de convertirse en el titular de la portería con la cantera “canina”, la pandemia ocasionada por el Covid-19 puso en pausa toda actividad futbolística, incluyendo la suspensión del Torneo de Fuerzas Básicas de la Liga MX.

Ahora, el futbolista de 18 años de edad cuenta los días para que el balón vuelva a rodar y con una posible participación en el Torneo de Copa con el club fronterizo, una vez que se levante la contingencia sanitaria en el País.

“Nos vino mal, estábamos llegando a la mitad del torneo, estábamos muy buen físicamente, mentalmente, todo en el nivel deportivo y con este parón de la liga, creo que sí nos afectó a todos como equipo.

“En lo individual, sería recuperar el nivel con el que terminé el torneo, en cuando se llegó a suspender. Y en lo colectivo, tratar de volver a jugar cómo lo veníamos haciéndolo a lo que era la mitad del torneo”.

El portero hermosillense cuenta con todo el recorrido en las Fuerzas Básicas de Xolos, iniciando desde la categoría Sub 15 en el Apertura 2017, continuando en la filial Sub 17, y ya actualmente, con un debut con la filial Sub 20.

Rumbo a lo que será el próximo torneo de liga, el juvenil se ilusiona con el nivel de competitividad que se topará, en el que es la antesala de llegar al primer equipo de Xolos de Tijuana.



ES BUENO SABER…

Julio César Valenzuela cuenta con experiencia en selección nacional juvenil, al disputar con la Sub 17 un torneo internacional en Chile en el pasado 2018.