"Le pido a San Judas Tadeo que me regrese a mi hermano, no importa si vivo o muerto": Adriana Chávez

HERMOSILLO, Sonora.- "Le pido a San Judas Tadeo que me regrese a mi hermano, que por favor lo ayude a volver a casa, no importa si vivo o muerto, solo que con su bondad y misericordia nos ayude a recuperarlo", pidió entre lágrimas Adriana Chávez, quien con fe, acudió a orar por el regreso de su familiar al templo del Santo ubicado en la colonia Amapolas, en Hermosillo.

Con desesperación, expresó:

Si él nos lee o escucha, le pediría que no tenga miedo, que regrese, aquí todos queremos verlo. Si alguien lo tiene, por piedad díganos dónde está, aunque sea su cuerpo, necesitamos tener ese descanso, mis papás no hicieron nada".

Fue el pasado 8 de mayo cuando su hermano Juan José Chávez Dávila, desapareció sin dejar rastro de su paradero.

El joven, de 27 años de edad, le dijo a sus familiares que se dirigía a una "cita" romántica con una mujer, que al parecer había conocido por redes sociales, lo que incluso festejaron en ese momento, sin imaginarse que jamás volvería de aquel encuentro.

"No supimos nada, no supimos quien se lo llevó, no supimos si fue en un carro, o quien era la mujer a la que iba a ver, no supimos nada", aseguró Adriana.

"Sentimos mucha impotencia porque a pesar de que ya pusimos la denuncia nadie hace nada, la policía no han ido ni siquiera a la casa a preguntarnos algo, nadie nos comenta si hay un avance, pareciera que no les importa", se quejó.



La joven, junto con sus padres y primos, acudió a la misa celebrada por el bienestar de las personas desaparecidas, la cual se realizó durante la novena a San Judas Tadeo, en la capital sonorense.

Con fe de que eso les ayudará a recuperar a su hermano, pidió al santo que interceda ante Dios, para que proteja a Juan José y puedan volver a verlo, sobre todo su sobrino, quien pregunta por su padre, sin poder tener respuesta.

Creyentes manifiestan su fe en casa

Al finalizar la misa, fue el sacerdote Armando Armenta Montaño, quien mandó un mensaje de apoyo para todas las familias.

"Esta es una situación lamentable, triste que se vive en nuestro país y quizá en otras partes del mundo, los desaparecidos y desaparecidas", manifestó.

"Pero como iglesia y como creyentes de Jesucristo, quien tuvo misericordia de las víctimas y que él mismo fue víctima en la cruz, la iglesia quiere solidarizarse con las personas que sufren esta situación y pedimos por los desaparecidos, para que encuentren, con la guía de San Judas y la luz de Jesús, la misericordia y consuelo en este difícil momento", manifestó.

También invitó a todos los creyentes a rezar y orar por el santo durante la celebración en su honor, que se realiza cada 28 de octubre.

El Párroco hizo hincapié en la importancia de cuidar la salud de todos los creyentes y no exponerlos a un posible contagio de Covid-19, razón por la cual fueron canceladas las festividades en el templo.