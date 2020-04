Le hace frente a la adversidad don Fausto

Pese a la fase tres del Covid-19, para la cual se intensificaron medidas de prevención, don Fausto Ramón Aguilera, residente de Bahuises, sigue saliendo de su comunidad en su carreta para ganarse la vida vendiendo quesos.

El hombre de 70 años dijo que tiene claro el riesgo latente, pero si no trabaja y se queda en casa no obtendrá ingresos para su sustento.

Es que yo compro la leche, y si no se la recibo al amigo, se la va a vender a otro y ya no voy a trabajar”, abundó, “como necesito dinero para pagar mis gastos, traigo las medidas de prevención como tapabocas y lavarme las manos”.

En su carreta improvisó un bote reciclado donde lleva agua para lavarse de manera constante las manos con jabón, enfatizó, además lleva un cubreboca.

“Me cuido y cuido a mis clientes, siempre me he ganado la vida con la venta de queso que yo mismo hago”, añadió, “y la gente si me agradece porque ellos no pueden salir de casa y yo se los llevo a sus casas”.

Desde que inició la contingencia ha “remado contra corriente”, reconoció, pues las ventas bajaron, pero sigue trabajando con la esperanza de que la jornada de sana distancia termine pronto.

“Son tiempos difíciles, pero con el favor de Dios esperemos que pronto termine esto y todo vuelva a la normalidad”, expresó, “he batallado mucho pero no puedo detenerme, tengo que seguir porque sino no como”.

A quien desee comprarle sus productos, don Fausto Ramón puso a disposición el número celular: 64 24 26 28 44.