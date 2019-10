Las personas con discapacidad son un gran ejemplo de vida: Gobernadora

Las personas con discapacidad son de admirarse y merecen el reconocimiento y apoyo del gobierno, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar a 494 beneficiados, el primer semestre 2019 de Estímulos Económicos para Personas con Discapacidad de Hermosillo.

Con ello se impulsará la atención temprana, el deporte adaptado, se estimulará la educación, y se mejorará la condición de vida de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad para contribuir a su integración social, educativa, familiar y laboral.

“Esta es la primera entrega del semestre y voy a cerrar con broche de oro con la segunda entrega este mismo año; les agradezco su lucha diaria, por enfrentar todos los días y por salir adelante”, expresó la mandataria estatal ante cientos de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad que recibieron su apoyo.

Estos estímulos, reiteró, van desde los apoyos para padres y madres de familia con niños pequeños, hasta los deportistas que podrán llegar más lejos en sus proyectos y también a quienes necesitan un impulso para su entrenamiento rumbo a una plena vida laboral.

Ustedes son el ejemplo de muchas personas, las personas con discapacidad, la valentía y el arrojo que tienen para todos los días afrontar el día a día es algo que nosotros debemos aprender, de aquí me voy muy motivada para seguirle echando el alma a mi trabajo, yo les dije que me iba a partir el alma por los sonorenses y lo he cumplido”, aseguró.