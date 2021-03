Las comunidades indígenas tendrán reconocimiento en mi Gobierno, asegura Ernesto Gándara

SAN IGNACIO COHUIRIMPO, Sonora.- Para apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas de Sonora, se requiere un reconocimiento íntegro en sus problemáticas, que garantizo tendrán durante mi campaña y aún más en mi Gobierno, resaltó Ernesto el “Borrego” Gándara durante una reunión con miembros de la tribu mayo.

En su segundo día de actividades de campaña en el Sur de Sonora, el candidato sostuvo un encuentro con autoridades tradicionales y miembros de los ocho pueblos indígenas de la región del mayo.

El representante de la Alianza Va por Sonora resaltó la importancia de las comunidades rurales, a quienes no se les ha dado el apoyo necesario para subsanar temas de desigualdad, carencia de servicios públicos o mejorar la economía de su gente.

El “Borrego” destacó que no será la primera visita a las comunidades rurales que realice porque eso sería negar las bases históricas de la entidad que busca representar, esta ocasión fue en San Ignacio Cohuirimpo, pero planea hacerlo en todas las regiones indígenas.

“Sí es un privilegio que ustedes me hayan apoyado para ser candidato y que me apoyen para ser Gobernador, pero no nada mas es un privilegio, es un reto, es una responsabilidad, es un compromiso que tengo con ustedes y voy a ser Dios mediante, un Gobernador que no va a estar encerrado en una oficina en Hermosillo, la oficina para mi es aquí”, resaltó el “Borrego” Gándara.

Antes de la reunión el “Borrego” participó en una procesión que forma parte muy importante en sus tradiciones a la que llaman “Jinanqui”, vocablo mayo que significa “encuentro”, que además es una tradición de mucho respeto y apoyo a los visitantes.

Miembros de la comunidad Yoreme le dieron respaldo, como Raymundo Valenzuela Osuna, representante del Consejo Indígena Mayo, quien aseguró será el ganador durante la contienda del próximo 6 de junio.

El representante mayo resaltó el hecho de que Gándara Camou ha vivido la mayor parte de su vida en Sonora, lo que le permite conocer las necesidades de su gente.

En la reunión también participaron Lourdes Osuna Galaviz, quien es la representante del Consejo de Yoremes Unidos de la región del Mayo y Procopio Flores, líder del Consejo de Mochipaco I de Etchojoa.