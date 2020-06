Lamentan siga semáforo en rojo; piden en Sonora reactivación ordenada

Luego de que el reto lanzado por autoridades estatales de llegar esta semana al semáforo naranja en riesgo de Covid-19 no se cumplió, empresarios piden una reactivación económica ordenada y autoridades aseguran que permanecerán las medidas hasta que se cambie de color.

La alcaldesa Célida López dijo que las medidas que se tomaron el sábado pasado en sesión de Cabildo permanecerán hasta que el color del semáforo cambie.

“Nosotros estamos trabajando en el Comité Municipal de Salud en un plan de trabajo que determine de una vez qué medidas se van a estar implementando, las medidas de acuerdo al color del semáforo”, explicó.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Hermosillo, Ario Bojórquez Egurrola, indicó que era de esperarse que Sonora continuara en rojo, pero también es necesario que se activen los comercios.

A diario vemos los datos de la Secretaría de Salud estatal y vemos que no baja, al contrario lo casos suben, entendemos la disposición de quedarnos en casa, pero se debe hacer una reactivación para aprender a vivir con este virus”, expresó.

Gerardo Vázquez Falcón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Sonora, manifestó que se debe ampliar el espectro de riesgo en las consideraciones del Gobierno federal.

“Se están haciendo más pruebas y nos está dando los resultados que ya estaban, se hacen más pruebas, pero se debería incrementar el espectro, pues somos más de 130 millones de mexicanos y se estima que nos contagiaremos el 80%”, expresó.

Jesús Pujol Irastorza, alcalde de Nogales, indicó que se busca que todos estén de acuerdo en el plan de trabajo a desarrollar para enfrentar la pandemia.

“La idea es que trabajemos en conjunto autoridades municipales, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, Sedena y Guardia Nacional, así como la iniciativa privada y algunos miembros representativos de la comunidad”, explicó el alcalde.

Pacto social

Para poder cambiar de color el semáforo hace falta formar comités municipales de pacto social como se ha venido mostrando en los decretos dados por el Gobierno estatal, donde se vean las posibles estrategias y acciones a implementar para salir del rojo a la brevedad, indicó Julio César Pablos Ruiz.

El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Cajeme, manifestó que en un documento expuesto por la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, el pasado 8 de junio se muestran opciones para que las circunstancias cambien y que urge se apliquen a la brevedad.

La reactivación de actividades en la región y la disminución del nivel de contagios depende directamente de la actitud de las personas ante la pandemia, si continúan sin tomar precauciones nunca se saldrá del color rojo en el semáforo, indicó Nelson Ibarra Paez.

El dirigente de salud municipal, manifestó que mientras la ciudadanía no tenga un mismo propósito y no se coloque en el mismo canal que las autoridades que es el de acabar con la pandemia, la situación no tiene para cuando mejorar.

Lamentan relajación

Es lamentable, persiste la movilidad relajada, consideró el director de la Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS) Index Nogales en relación a que Sonora continúe en nivel máximo (rojo) en el mapa nacional de riesgo epidémico.

Genaro Vecerra Álvarez opinó que se deben endurecer medidas tendientes a mitigar la movilidad.

“Creemos que (en Nogales) el Comité de Salud que dirige la presidencia municipal tomará las medidas pertinentes y lo apoyaremos, estamos participando en ello”, expuso.