Lamenta Roberto Hernández par de derrotas de Cimarrones de Sonora

Luego de ligar sus primera derrotas como DT de Cimarrones de Sonora, Roberto Hernández sabe que será necesario sacar rápido al equipo del bache en el que ha caído en la Liga Expansión MX, pero también ser paciente para recuperar a los jugadores que estuvieron ausente en los últimos dos compromisos.

Ni Josué Reyes ni Javier “Jicamita” Acuña iniciaron en el once titular del michoacano ante Atlético Morelia y Celaya, lo cual fue un evidente golpe para el conjunto cornudo en esta gira de visitas donde perdieron 1-2 y 1-3.

“No me gusta perder, y no me gusta perder dos juegos seguidos. Hay que salir lo más rápido posible, sobre todo con las emociones, porque el descalabro que sufrimos es muy fuerte y hay que darle vuelta lo más rápido posible, hay que tocar con mucha determinación la parte anímica de los jugadores.

“También hay que recuperarlos físicamente, porque tenemos algunas consecuencias que hemos pagado por el trajín de estos partidos, que para empezar jugamos un partido antes de las 72 horas, que el reglamento dice que no se puede; jugamos 68 horas después del partido anterior”, declaró el director técnico.

El siguiente partido de Cimarrones de Sonora será en casa el próximo martes, cuando reciban al Club Atlético La Paz por primera vez en el estadio Héroe de Nacozari, y donde ya podría participar alguno de los elementos que no hicieron el viaje.

“Josué tuvo un problema personal que tuvo que atender, era inminentemente necesario; lo de Javier es un problema en el abductor derecho, que se causó en el entrenamiento. Queríamos reservarlo, pero no pudimos hacerlo, tuvimos que meterlo en Morelia, creíamos que estaba bien, pero se resintió.

“También tratamos de cuidarlo lo mejor posible para que pueda estar para el siguiente juego; es mucho mejor que se pierda un juego y no tres o cuatro por una misma lesión”, concluyó.