Lamenta CPA hechos violentos en Sonora; buscará reunión con militares

HERMOSILLO, Sonora.- La Gobernadora del Estado lamentó los hechos violentls ocurridos en los últimos días en diversos municipios sonorenses, indicó que buscará reunirse con autoridades militares.



Claudia Pavlovich Arellano recordó que es en los municipios de Caborca, Santa Ana, Empalme y Guaymas donde estos casos se han registrado.



"Estoy solicitando ver al general, hay ciertas cosas que no me gustan, que me parece están saliendo de todo contexto y muy preocupada por ese tema, pero también teniendo que atender muchos temas en el estado como lo es este a tema de la pandemia", dijo.