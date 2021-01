Labores en restaurantes continuarán de forma "normal" hasta las 22:00 horas: Canirac

HERMOSILLO.-Es necesario que autoridades también sean enfáticos con las medidas de prevención tanto con la ciudadanía con comercio informal, señaló Manuel Lira Valenzuela.

El representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) explicó que las labores continuarán de forma "normal" hasta las 22:00 horas, ya que la restricción va enfocada en los ciudadanos.

"Se busca inhibir las reuniones en domicilios particulares, no es afectar la actividad económica. Aquí el llamado es a la población que si no tiene nada que hacer fuera del domicilio después de las ocho no lo haga", comentó.

"Nosotros vamos a seguir exactamente igual de cómo veníamos operando ahorita. Esto no afectará para nada", comentó. Desde diciembre se trabajó con un 15% de aforo en áreas cerradas, recordó, y un 25% en espacios abiertos hasta las ocho de la noche.

"Lo que vino a cambiar son las restricciones a la movilidad. A diferencia de la primera mitad del año hay una mejor coordinación entre Estado y Municipio", dijo.

Lira Valenzuela añadió que continuarán con servicio para llevar de las 20:00 a las 22:00 horas y los trabajadores que sean detenidos podrán presentar una carta de trabajo o credencial del lugar para no tener problema.

El presidente de Canirac puntualizó que no es una la medida recién anunciada no es nueva para el rubro restaurantero, ya que desde días antes se tuvieron reuniones con la autoridad Estatal y Municipal.