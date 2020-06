La vocación de servir y el recuerdo de su hermana le dan fortaleza

NAVOJOA, Sonora.- Aunque llega un punto en el que por enfrentar al Covid-19 cae en la desesperación, lapsos de depresión y ganas de regresar con sus padres a Chiapas, a Bryan Gaspar Valdez, un enfermero de 29 años de edad, el recuerdo de su hermana y la vocación de servir le dan fortalezas.

“Cuando me llega la depresión lo que me saca adelante es el recuerdo de mi hermana que falleció a los 17 años, es mi fortaleza y pensar que hay gente que nos necesita aquí y que si nos venimos abajo ellos se vendrán con nosotros”, abundó.

El enfermero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), quien tiene dos años de experiencia, reveló que lo más desgastante es ver las miradas tristes de los pacientes y que algunos mueren sin ver a sus seres queridos.

No sólo es difícil el que no alcanza el personal o que no tenemos insumos”, subrayó, “lo más difícil es hablar con los familiares de los pacientes o ayudarlos a comprender que su familiar está grave o que murieron por el virus”.