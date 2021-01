"La pandemia está en su peor momento", Sonora confirma 45 muertes y 589 casos de Covid

HERMOSILLO, Sonora.- "La pandemia está en su peor momento", sentenció Enrique Clausen, secretario de Salud, luego de que hoy se confirmaran 45 muertes y 589 casos de coronavirus, para acumular 57 mil 542 contagios y 4 mil 621 decesos.

El funcionario enfatizó que hay miles de familias de luto en Sonora y los centros médicos pierden a "sus soldados" mientras se rompen récord de contagios justo en los primeros días de 2021, lo que significa que la gente desobedició las recomendaciones de no hacer reuniones, señala Clausen.

"Es suma de irresponsabilidad, consecuencia de los oídos sordos de la población, quédate en casa el mayor tiempo", exhortó el secretario de Salud Sonora.

Si no tienes al virus, no salgas a buscarlo y si lo tienes, no salgas a esparcirlo", agregó Enrique Clausen.