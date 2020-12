HERMOSILLO.- Es un hecho que la nueva cepa de Covid-19 va a llegar a Sonora y Hermosillo, aunque no es tema por el cual la ciudadanía deba preocuparse, afirmó el médico inmunólogo, Alberto Monteverde Maldonado.

No hemos detectado la cepa, pero eso no quiere decir que no esté aquí; es como el Covid-19, cuando decían que no había casos en enero y febrero, pero es casi seguro que sí los había”, mencionó.