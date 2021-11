La niña Regina enseña cómo enfrentar la diabetes

HERMOSILLO, Sonora.- Para Regina Campa ser diagnosticada con diabetes cuando tenía 9 años de edad, significó no solamente aprender a vivir con la enfermedad, sino un nuevo estilo de vida que la llevó a decidir compartir su experiencia con quienes enfrentan el mismo reto.

Hoy tiene 11 años de edad y todo lo que ha aprendido acerca de esta enfermedad lo comparte a través de la cuenta de Instagram dt1regina, donde con videos divertidos e informativos da a conocer a otros niños cómo vivir adecuadamente con la enfermedad.

Soy María Regina Campa Martínez, tengo 11 años y tengo diabetes tipo 1, eso me ha traído cambios emocionales y sicológicos; también en mi modo de alimentación y actividades, pero la verdad otras cosas no han cambiado mucho; voy a la escuela, me inyecto a veces, pero puedo seguir jugando con mis amigos y haciendo mis actividades”, explicó la pequeña sonriente.

Hoy, en el Día Mundial de la Diabetes, la pequeña narra cómo es un día normal en su vida: Levantarse, cambiarse para la escuela, tomar sus clases, alimentos, realizar tareas, actividades de ocio e ir a la cama.

La gran diferencia es que aprendió a tomarse la medida de la glucosa al menos tres veces al día, inyectarse insulina y conocer cómo variar su alimentación para que los niveles de azúcar en su cuerpo no escalen más de lo adecuado.

Esto, contó su mamá, Siria Martínez, ha sido un proceso que su hija aceptó como suyo desde que le diagnosticaron la enfermedad.

Al principio hubo mucho temor, mucho miedo, mil preguntas, porque sí es algo complicado para las personas, ya que todo lo que se come se debe contar y la alimentación es fundamental para llevar bien la diabetes”, explicó Martínez.

Afortunadamente ella (Regina) ha sido muy responsable, ha aprendido sobre su enfermedad, juntas nos hemos informado y ella sabe cuánto equivale una tortilla, un pan integral, si come arroz, o cualquier otro alimento, cómo se debe racionar; todo eso lo hemos aprendido y ella lo ha aceptado muy bien, claro asesorada por su nutrióloga”, dijo.

Aunque el proceso ahora luce más sencillo para ambas, no todo fue así al principio.

Lo primero que pensé cuando supe que estaba enferma de diabetes fue que tuvo una mala alimentación, me pregunté en qué estaba fallando, porque como mamá empecé a buscar culpas, pensé que le di tal vez mucha comida chatarra, o no cociné correctamente, fue cuando los doctores hablaron conmigo que me di cuenta que no”, relató.

Así fue como supieron que la diabetes tipo 1 no está asociada a la obesidad o una mala alimentación, sino que puede afectar a cualquier niño, sin importar si hay o no factores externos.

Ayudar a otros

Mientras aprendían de la diabetes, Siria y Regina empezaron a ver cuentas de redes sociales donde hablaban de este padecimiento y cómo manejarlo mejor en la vida diaria.

De esa forma se les ocurrió iniciar ese proyecto juntas y crearon la cuenta de Instagram dt1regina, donde con videos divertidos e informativos, Regina informa a otros niños cómo vivir adecuadamente con la enfermedad.

Mi mamá me había dicho que había visto en Instagram que había cuenta de personas con diabetes”, relató, “yo no quería animarme, me daba miedo y mi mamá me dijo que lo haría muy bien”.

Juntas hicimos la cuenta y empecé a hablar y contar cosas normal, pero fue mucha mi sorpresa cuando de pronto empecé a tener seguidores”, recordó emocionada.

Mi primer video fue sobre una panadería, donde me explicaban qué panes podía comer, y cuánta azúcar tenían, de repente las personas me empezaron a mandar mensajes, me agradecen por los tips, me piden ayuda, o consejos y yo si puedo ayudarlas les explico por mensaje qué se debe hacer con la comida, con la glucosa, dónde conseguir cierto alimento, medicamento o insulina”, relató.

La cuenta de Regina tiene más de 2 mil seguidores; ha sido entrevistada por medios internacionales y nacionales, e incluso su historia se publicó en la página “Beyond Tipe 1” del artista internacional Nick Jonas, siendo para ella grandes logros en su vida que la llenan de alegría.

Su principal motivación, contó la pequeña, es que la gente con diabetes aprenda poco a poco cómo sobrellevar mejor la enfermedad, y puedan tener un estilo de vida saludable y feliz.

Obesidad influye

Como explicó la mamá de Regina la diabetes tipo 1 no es una enfermedad que pueda ser ocasionada por factores externos, sino más bien es una “lotería genética”, que puede tocar a cualquier niño, independientemente de su alimentación, herencia genética, o estilo de vida.

Aun así, la endocrinóloga pediatra, Gabriela García Galván, señaló que la obesidad puede desencadenarla más rápido si hay predisposición a la enfermedad, o bien ocasionar diabetes tipo 2 en niños, la cual sí está relacionada con el sobrepeso.

La diabetes tipo 1 es completamente ajena al comportamiento de los niños, de los hábitos de alimentación y la conducta de los padres hacia ellos”, detalló.

Es como una lotería genética”, indicó, “desde que nacen los bebés ya tienen alguna predisposición a que el páncreas se inflame y deje de producir insulina necesaria para controlar el azúcar”.

Es una enfermedad adquirida”, agregó, “pero en los últimos años se ha visto que la obesidad acelera el proceso a los niños que tienen predisposición”.

“Los que no la tienen pueden presentar diabetes tipo 2 con los años”, advirtió, “esa sí por los hábitos alimenticios incorrectos, por eso debe manejarse de forma preventiva una alimentación sana en todos los niños”.

Consejos útiles

Algunos tips que brindó la doctora Gabriela García Galván para evitar la enfermedad en su tipo 2, o retrasar la aparición de la diabetes tipo 1, son:

• Llevar una alimentación sana, reducida en azúcares.

• Actividad física diaria, al menos 30 minutos.

• Buenos hábitos de sueño.

• Chequeo al menos una vez al año con un médico pediatra.