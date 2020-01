La mesa directiva de la UGRS fue elegida en forma democrática: Molina Molina

La mesa directiva de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) fue electa bajo un proceso democrático y hay pruebas de ello, aseguró Rubén Molina Molina.

El secretario general de la UGRS, luego de que el Presidente de la República hiciera un llamado en la conferencia matutina de hace unos días a que los ganaderos de Sonora se pusieran de acuerdo, indicó que es un tema de un organismo privado y se le ha informado de todos a los propios ganaderos.

La mesa directiva actual de la UGRS cuenta con todo el sustento jurídico, todo el aval de haber sido electa por los ganaderos de una manera democrática, para prueba están los documentos audiovisuales, la ratificación del voto por escrito, el acta que tiene fe de hechos por un notario público", resaltó.

NO ESTÁN CON BRAZOS CRUZADOS

Ante las declaraciones que han hecho integrantes de la Secretaría de Agricultura (Sader) y el ex contendiente a ocupar la presidencia de dicha mesa, Daniel Baranzini de que no se tiene reconocimiento oficial de la Sader, Molina Molina dijo que no están con los brazos cruzados y se ha formado un expediente que se presentará próximamente.

"No estamos con los brazos cruzados, ya hemos presentado una violación a este desacato que ha hecho esta persona (abogado de Sader), y se va al mismo expediente para presentarlo la semana que entra", dijo.

"Tenemos en el expediente contestaciones al propio juicio que desconoce hasta el propio colaborador de él, ahí están los audios", resaltó.

Además aseveró que la UGRS es un organismo privado y que esto debería resolverse con los mismos ganaderos, por lo que no ve la necesidad de que se haya convertido un tema a nivel nacional.