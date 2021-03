“La ley y sus protocolos absurdos no permitieron que salvara a mi nieto”: Abuela del niño presuntamente asesinado por su mamá

GUAYMAS, Sonora.- La abuela materna de Sebastián Esra, de 2 años de edad, quien presuntamente fue asesinado por su mamá, en Guaymas, le reclamó a las autoridades de Chihuahua por haberle negado su apoyo las veces que luchó por obtener su custodia.

La ley y sus protocolos absurdos no dejaron que el niño más hermoso viviera con la familia que lo quería salvar... Hoy está muerto, le quitaron la vida , muerto y mi dolor y mi miedo se hacen realidad, escribió a través de sus redes sociales.

Luz Rico, madre de Jazmín Dayana, detenida en Guaymas, por la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE), por el delito de homicidio infantil en contra de su hijo Sebastián Esra e inhumanación, por más de un año luchó por obtener la custodia de su nieto sin éxito.

La mujer narró que hace unos días regresó nuevamente al DIF, a la Fiscalía General de Justicia y el Centro Estatal de Justicia para Mujeres, a solicitar apoyo para dar con la localización del pequeño de 2 años, que había desparecido de Ciudad Juárez junto a Jazmín Dayana, sin obtener resultados.

“Hace un año lloré igual, impotencia demasiada. Podía ver la vida desordenada de mi hija y su tendencia a mentir. Sin embargo Dios le dio un angelito, y moví el cielo y la Tierra para salvarlo!. No podía dejar la drogas”, subrayó.

La justicia, consideró, debe cambiar para evitar que otros niños sufran lo que pasó si nieto en manos de su madre, una joven de 23 años de edad, adicta a las drogas.

“Señores no es solo sentirte directora del DIF. Autoridades incoherentes, incompetentes... La lucha es por todos los niños...

No merecen morir. No merecen ser ángeles sin paraísos”, expresó.

La Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE), informó este lunes que luego de la búsqueda por denuncia de desaparición de personas, se localizó con vida a Jazmín Dayana, quien fue reportada como desaparecida junto con su hijo menor de 2 años de edad.

Sin embargo su pequeño hijo, de 2 años de edad fue encontrado muerto en un domicilio de la ciudad. De acuerdo a la autopsia las causas de su fallecimiento fue traumatismo craneoencefálico severo y presentó evidentes señales de maltrato.