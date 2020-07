La ivermectina no sirve en absoluto contra Covid-19: Médico infectólogo Alejandro Gonzáles Mares

HERMOSILLO, Sonora.- "La ivermectina sólo ayudará a que el paciente Covid no tenga piojos durante los próximos 6 meses, pero no va a curarlo de la enfermedad", aseguró el médico infectólogo Alejandro Gonzáles Mares, quien hizo un llamado a no utilizar dicho medicamento como tratamiento contra el virus bajo ninguna circunstancia.

"El medicamento ivermectina no debe ser utilizado bajo ningún motivo en tratamientos contra la Covid. Desde hace 12 días aproximadamente, este medicamento salió de todos los protocolos del mundo", informó.

"Eso significa que en este momento tenemos evidencia suficiente para decir que no sirve en absoluto y no debe darse", aseveró, "lo puntualizo y reitero porque he visto que se ofrece ivermectina incluso en medios electrónicos como redes sociales, y eso es narcotráfico".

Gonzáles Mares instó a los sonorenses a no comprar ningún medicamento a través de sociales, mucho menos si no es recetado por un médico especialista en el tema, ya que no sólo son fármacos no funcionales para tratar la enfermedad, sino que pueden ser víctimas de medicamentos apócrifos.

Además, dijo, tomarlo de manera irresponsable podría causar un daño irreversible al hígado, sin contar que es altamente tóxico para las personas en cantidades no recomendadas.

La ivermectina es un medicamento peligroso que se deposita en el hígado, y que la única garantía que da es que no se tendrán piojos los próximos 6 meses, pero no sirve en absoluto contra Covid", reiteró.

Durante un tiempo se creyó que podía servir para tratar la enfermedad, pero el estudio que inicialmente salió como útil fue realizado in vitro dentro de un laboratorio, explicó.

No fue en un tratamiento que se haya probado de forma aleatoria y controlado con pacientes reales, detalló, ahora se sabe que para alcanzar el efecto deseado, una persona debería tomar 10 tabletas al día, lo cual no es recomendable por la dosis altamente tóxica que representa.

El médico infectólogo del IMSS solicitó a la ciudadanía no realizar compras de pánico en fármacos, mucho menos si no se tiene una receta médica, ya que esto podría significar una afectación irreversible en la salud del paciente, que agravaría el diagnóstico.