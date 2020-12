La entrega y pasión a mi trabajo supera cualquier festividad: Pediatra Pérez Mora

HERMOSILLO, Sonora.- La salud es un bien que supera cualquier fecha festiva y todos los que realizamos esta gran y noble labor lo hacemos con entrega y pasión, señaló Giussepe Doménico Pérez Mora, pediatra del Hospital Infantil del Estado (HIES).



El pediatra de Medicina Interna del HIES indicó que continuará laborando durante las festividades de fin de año, lo que no le genera problemas, ya que trabajar a favor de niñas y niños le deja muy buenos recuerdos en su vida.



“Trabajar con niños es algo que me ha marcado, la Navidad no sólo se pasa al lado de los compañeros de trabajo, también al lado de nuestros pacientes y no es fácil verlos en una cama de hospital en estas fechas, pero sabemos que nuestro compromiso es con ellos y trabajamos para el bien de los pequeños”, puntualizó.

Pérez Mora hizo invitó a la comunidad a evitar contagios por Covid-19, por lo que pidió solo salir de casa a lo esencial, a guardar sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas.



“Eviten hacer reuniones concurridas, traten de utilizar otros métodos como el uso de la tecnología, videollamadas, llamadas, conferencias familiares por zoom’’, dijo.



El médico reiteró el llamado a la población a quedarse en casa y disfrutar a distancia a los que aman con responsabilidad y solidaridad para evitar más contagios de coronavirus.



“Es responsabilidad de cada quien cuidarse y cuidar a los demás, seamos solidarios con el personal de salud”, culminó el doctor.últimos casos



La Secretaría de Salud confirmó ayer 365 nuevos casos de Covid-19 en Sonora, por lo que sumaron en total:

49,557



Fuente: Salud estatal